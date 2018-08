Gesuchter Räuber in Wien-Favoriten geschnappt

Der Polizei Wien gelang es am Mittwoch einen gesuchten Räuber in Wien-Favoriten festzunehmen.

Der Mann wird in Bosnien gesucht , weil der unter Verdacht steht, im Jahr 2010 mit einer Faustfeuerwaffe einen Raubüberfall begangen zu haben. Der 27-Jährige wurde in einer Wohnung in der Johannitergasse in Favoriten festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.