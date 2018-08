Gesuchter Betrüger ging Polizei bei Verkehrskontrolle in Wien-Meidling ins Netz

Am Dienstag konnte die Polizei einen in Deutschland gesuchten Betrüger festnehmen. Der Mann stritt zuvor vehement ab, der Gesuchte zu sein.

Am Dienstag, den 28. August 2018, gegen 20.20 Uhr führte der Streifenwagen der Polizeiinspektion Lainzer Straße in der Aßmayergasse in Wien-Meidling eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrzeuglenker per EU-Haftbefehl von deutschen Behörden gesucht wird.