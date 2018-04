Gestohlener Welpe “Bart” wurde in Wiener Tierschutzverein zurückgebracht

Welpe "Bart" wurde in den Wiener Tierschutzverein zurückgebracht. - © Wiener Tierschutzverein (WTV)

Nachdem am Dienstag ein Welpe aus einem Gehege des Wiener Tierschutzvereins in Vösendorf gestohlen wurde, ist der kleine “Bart” am Donnerstagabend glücklicherweise wieder aufgetaucht. Eine 18-Jährige hatte den Yorkshire-Terrier/Chihuahua-Mischling entwendet. Ihr Vater brachte den Hund nun wieder zurück, berichtete der WTV am Freitag. Da er sich in gutem Zustand befand, wurde die junge Frau nicht angezeigt.