Geschützter Vogel angeschossen: Mäusebussard mit Schrotkugeln im Flügel

Einmal mehr wurde im Nordburgenland ein Mäusebussard angeschossen. - © APA (Sujet)

Vor rund zwei Wochen wurde im Bezirk Neusiedl am See ein angeschossener Mäusebussard aufgefunden. Der geschützte Vogel hatte zwei Schrotkugeln sowie Splitter im linken Flügel und in der linken Hüfte, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Montag mit.