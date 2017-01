Gerüchte um Trump-Inauguration mit Hofer und Strache als Gästen

Ob sie der Vereidigungszeremonie Trumps wirklich beiwohnen werden, wie in der “Kleinen Zeitung” berichtet, ist allerdings unklar. Die Sprecher der beiden Politiker wollten am Sonntag und Montag trotz mehrmaliger Anfragen der APA den Bericht weder bestätigen noch dementieren.

Hofer und Strache auf Einladung zu Trump-Inauguration?

Die “Kleine Zeitung” (Sonntag-Ausgabe) hatte berichtet, Hofer und Strache seien von dem erzkonservativen republikanischen Abgeordneten Steve King eingeladen worden. King, der Trump bereits im Wahlkampf unterstützt hatte, war im vergangenen Oktober zu einem Besuch in Wien, wo er den damaligen Präsidentschaftskandidaten Hofer traf.

Das Außenministerium erklärte am Montag, Österreich werde bei der Inauguration durch Botschafter Wolfgang Waldner vertreten. Das entspricht dem Usus bei Amtseinführungen von US-Präsidenten und auch dem ausdrücklichen Wunsch des US-Außenministeriums, da die Zeremonie als inneramerikanischer Akt gilt. Eine mögliche FPÖ-Reise zur Amtseinführung wollte das Außenministerium nicht kommentieren. Die Amtseinführung findet am Freitag in Washington statt.

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hat seine Teilnahme an einem Treffen von europäischen Rechtspopulisten im deutschen Koblenz am kommenden Samstag wegen einer “terminlichen Unpässlichkeit wegen eines Auslandsaufenthalts” abgesagt.

(apa/red)