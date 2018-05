Genuss-Festival am Muttertagswochenende in Wien

Spezialitäten aus dem ganzen Land warten in stilvollen Verkaufsläden ebenso wie kleine Gerichte aus den Regionen an neun Gastronomieständen. Dort werden traditionelle Gerichte aus den Bundesländern wie Tiroler Gröstl, Kaiserschmarrn, Vorarlberger Käsknöpfle, Kärntner Kasnudeln, Wiener Erdapfelgulasch, Waldviertler Mohnnudeln u.v.m. aufgetischt. Dazu halten u.a. ein renommiertes österreichisches Sekthaus und eine Wiener Premium Biermarke den jeweils passenden Tropfen bereit.

Probieren und verkosten beim Genuss Festival 2018

Ein weiteres Highlight ist das 200 m² große Ursprungs-Zelt, wo Bauern und Bäcker Einblicke in ihre Arbeitsweise und ihren respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt geben. Zusätzlich zaubert ein Kochprofi in einer Live-Kochvorführung besondere Leckerbissen zu täglichen Themenschwerpunkten wie Bio-Heumilch, Bio-Ei und Bio-Gemüse. Auf den Grünflächen des Stadtparks ist ebenfalls für Abwechslung gesorgt: Neben dem altbekannten Grillclub gibt es eine Railaxed-Zone zum Picknicken und Entspannen und eine bäuerliche Kinder-Erlebniszone. Und natürlich darf man an vielen Ständen auch probieren und verkosten.

Öffnungszeiten

Freitag, 11. Mai 2018, 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 12. Mai 2018, 10.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 13. Mai 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr