Generalsekretäre sind für ÖVP-Blümel “keine wahnsinnig große Neuerung”

Medien- und Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) ist voller Tatendrang - © APA

Gernot Blümel, Kanzleramtsminister der ÖVP, weist die Kritik an den in der neuen Regierung installierten Generalsekretären zurück. Im Ö1-“Journal zu Gast” erklärte Blümel am Samstag, das sei “keine so wahnsinnig große Neuerung”.