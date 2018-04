Gemeinschaftsprojekt “Gürtel Connection” geht in die fünfte Runde

Bei dem Event soll die Vielfältigkeit und Attraktivität des Gürtelabschnitts unterstrichen werden, gegen einen einmaligen Eintritt in Form einer freiwilligen Spende kann das Programm der teilnehmenden Lokalitäten, also der ortsansässigen Bars und Clubs am Lerchenfelder Gürtel zwischen Thaliastraße und Alser Straße, genossen werden.

Die gesamten Einnahmen der Gürtel Connection werden an wohltätige Einrichtungen für einen guten Zweck gespendet: Sie gehen diesmal an die Kinder-Krebs-Hilfe Elterninitiative, ein gemeinnütziger, mildtätiger, unabhängiger und unpolitischer Verein, der krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister und Eltern in medizinischer, pflegerischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht unterstützt.

