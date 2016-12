Manuela indes versteht sich wunderbar darauf, das Leben des Pensionisten ordentlich durcheinanderzubringen. Und so lässt sich Hubert am Ende eines feucht-fröhlichen Abends sogar dazu überreden, die just entstandene Wohngemeinschaft noch zu vergrößern. Andre Dussollier (“Die fabelhafte Welt der Amelie”) verkörpert in dieser turbulenten französischen Komödie Hubert, den Pensionist.

>> Alle Filmstartzeiten zu “Gemeinsam wohnt man besser”

(APA)