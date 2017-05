Gemälde im Wert von 50.000 Euro veruntreut: Paar in Wien angezeigt

Das Gemälde “Mutter mit Kind” soll einen Wert von rund 50.000 Euro haben. Angezeigt wurde die Tat bereits im Februar, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Das Gemälde hatte ursprünglich einer 94-Jährigen Frau gehört und war in einer Wohnung der Frau in der Quellenstraße gehangen. Diese Wohnung hatte die betagte Frau dem befreundeten Nachbarpaar geschenkt. Zu diesem Zeitpunkt soll das Gemälde noch in der Wohnung gewesen sein, gaben Angehörige der Pensionistin an.

Gemälde im Wert von 50.000 Euro veruntreut

Am 6. Februar erstatteten sie jedoch Anzeige wegen Veruntreuung des Gemäldes. Der 62-Jährige und seine 58-jährige Frau gaben gegenüber der Polizei an, dass sie die Wohnung entrümpelt hatten, das Kunstwerk aber nicht dort gewesen sei. Das Bundeskriminalamt fahndet nun auf seiner Homepage nach dem Gemälde.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, lässt die Exekutive wissen.

(APA)