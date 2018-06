Geld für handwerkliche Arbeiten kassiert und nie ausgeführt: Betrüger in Wien-Währing unterwegs

Nachdem die angeblichen Handwerker das Geld kassiert hatten, verschwanden sie. - © bilderbox.com (Sujet)

Die Polizei kam drei mutmaßlichen Betrügern in Wien-Währing auf die Schliche, nachdem sie am 14. Juni 3.000 Euro von einem 19-jährigen Hausbesitzer kassierten, ohne die vereinbarten Arbeiten auszuführen und am Tag darauf versuchten mit einer 69-jährigen Frau ins Geschäft zu kommen.