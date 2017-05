Geisterfahrer-Unfall auf Südautobahn Richtung Wien war Selbstmord

Bei dem Geisterfahrer-Unfall auf der A2 handelte es sich um einen Selbstmord. - © BFK Baden/Stefan Schneider

Am späten Dienstagabend kam es auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Baden zu einem tödlichen Geisterfahrer-Unfall. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, handelte es sich dabei um einen Selbstmord – es habe eine entsprechende Ankündigung gegeben. Der Kleinwagen der Marke Nissan mit Mödlinger Kennzeichen war zwischen Baden und Traiskirchen in Richtung Wien frontal in einen LKW gekracht.