Gefühlte 50 Grad beim AKH

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Politik ist zwar nicht fürs Wetter zuständig. Auf die Hitze muss sie jedoch reagieren. Und zwar nicht nur dort, wo sie unerträglich ist.

Sind Sie im Hochsommer schon einmal in einer U6-Garnitur ohne Klimaanlage gewesen? Nein? Dann stellen Sie sich eine Sauna vor, das kommt dem Erlebnis nahe. Extremer sind die Verhältnisse nur noch in der Überführung, die von der Station Michelbeuern zum AKH führt. Sie ist intelligenterweise mit einem Blechdach versehen, sodass ein gewisser Backofeneffekt entsteht. Gefühlte 50 Grad sind dort die Regel. Das ist absurd: Wer ohnehin schon geschwächt ist und mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Allgemeine Krankenhaus aufsucht, der muss da durch; das ist eine echte Qual.

Immerhin kann man sowohl die U6 als auch diese Überführung meiden in der gegenwärtigen Hitzewelle. Bei vielem anderen ist das nicht möglich: In einer klimatisierten Wohnung, einem klimatisierten Auto und einem klimatisierten Büro spielt sich nur der Alltag einer verschwindend kleinen Minderheit ab. Sie darf sich glücklich schätzen. Die Masse schwitzt zumindest vorübergehend, ziemlich viele Menschen leiden sogar darunter. Das ist nicht mehr lustig. Im Gegenteil.

Und zumal Volksgesundheit auch eine Aufgabe der Politik ist, muss sie sich darum kümmern. Die Stadt Wien bietet auf ihrer Website alle möglichen Tipps sowie eine Telefonnummer (1450) an, unter der man sich beraten lassen kann: Was trinken, was essen? Wie kann man bei diesen Temperaturen überhaupt noch Schlaf finden? Und so weiter und so fort. Das Rote Kreuz hat im Shoppingcenter Nord in Floridsdorf sogar einen Kühlraum eingerichtet: Jeder könne sich dort für ein paar Stunden vom Hitzestress erholen, wie es heißt.