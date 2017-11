Geflüchteter Häftling in Wien-Meidling festgenommen

Der entflohene Häftling befindet sich wieder hinter Gittern. - © APA/GEORG HOCHMUTH

In der Nacht des 30. November wurden Polizisten wegen Lärmerregung in eine Wohnung in die Rothenbergstraße in Wien-Meidling gerufen. Dabei wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich als entflohener Häftling entpuppte.