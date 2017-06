Gefälschte Kurzparkscheine führten Polizisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu Hanfaufzucht

Gefälschte Parkscheine führten die Polizisten zu einer Hanfaufzucht. - © LPD Wien

Am 29. Mai bemerkten Polizisten gefälschte Kurzparkscheine in einem Auto in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Als sie dem Besitzer zu seiner Wohnung folgten, kam ihnen ein starker Marihuana-Geruch entgegen. In der Wohnung fanden sie eine Hanfaufzucht sowie 35 gefälschte Kurzparkscheine vor.