Der Gesuchte wurde von der Polizei in einem Bus der Linie 29A angehalten. - © APA (Sujet)

Zwei Männer gerieten am Freitag auf offener Straße in Wien-Floridsdorf in einen Streit. Dabei bedrohte ein 19-Jähriger einen 21-Jährigen mit einem Klappmesser und versuchte anschließend mit dem Bus zu flüchten.