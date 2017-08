Gebissen, getreten, geschlagen: Drogen-Konsument verletzt Polizisten in Wien 15

Gegen 21.45 Uhr attackierte der Mann zwei Polizeibeamte in der Goldschlagstraße, als diese ihn einer Personenkontrolle unterzogen, weil er im dringenden Verdacht stand, kurz zuvor Suchtmittel von einem Straßendealer erworben zu haben. Der 30-Jährige biss, schlug und trat die Polizisten mehrfach. Einem Polizisten wurde u.a. ein Biss in den Brustbereich und eine blutende Wunde zugefügt. Die Beiden mussten im Spital behandelt werden. jener Polizist, der in die Brust gebissen worden war, bekam dabei auch eine Breitbandprophylaxe verabreicht, um Infektionskrankheiten wie etwa Hepatitis vorzubeugen. Der Mann wurde festgenommen, das Suchtgift dürfte er bei einem kurzen Fluchtversuch weggeworfen haben.

