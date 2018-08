Gazprom wird neuer Sponsor der Wiener Austria

Für fünf Jahre wird Gazprom, Export-Tochter des russischen Erdgasunternehmens, Sponsorpartner bei der Wiener Austria.

Die Wiener Austria wird künftig vom russischen Energiekonzern Gazprom gesponsert. Die Export-Tochter des russischen Erdgasunternehmens schloss mit dem österreichischen Fußball-Bundesligisten einen Fünfjahresvertrag, wie beide Seiten am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien erklärten. Schwerpunkt der Zusammenarbeit sei die Unterstützung aller Nachwuchsteams.

Die Austria machte damit einen weiteren Schritt in ihrem “S.T.A.R.-Projekt”, das die vier Säulen Stadion, Trainingsplätze, Akademie und ein regionales Nachwuchszentrum umfasst. Gazprom dürfte sich bei den beiden letzten engagieren. So wird das Gazprom-Firmenlogo die Trikots der in der 2. Liga aktiven Young Violets bis hin zur U7 der Austria zieren. “Wir können damit unser Nachwuchs-Niveau stabilisieren und in den nächsten Jahren ausbauen”, erklärte Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer.

Das heurige 50-Jahr-Jubiläum russischer Gaslieferungen nach Österreich sei ein guter Anlass für den Deal, wie Medwedew betonte. “Das, was heute hier stattfindet, passiert in einem besonderen Jahr”, sagte Medwedew und verwies u.a. auf die Fußball-WM in seinem Land. “Diese Ereignisse haben deutlich gezeigt, dass sie eine große Rolle im Zusammenbringen von Menschen spielen – in der Kultur, im Business, in der Politik.”