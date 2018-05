Mitte letzten Jahres hat Gautier in Wien im SCS Park neben der Shopping-City Süd seinen ersten Flagship-Store (600 Quadratmeter) in Österreich eröffnet. Ab sofort lassen sich ausgewählte Highlights auch im Pop-Up Store unweit davon in der SCS bewundern.

Mehr Eindrücke zum Shop und den angebotenen Möbeln erhalten Sie in unserer Bildergallerie.