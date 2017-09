“Ganz Wien. Eine Pop-Tour”: Wien Museum mit Ausstellung über Popmusik

“Ganz Wien. Eine Pop-Tour” lautet der programmatische Titel der Ausstellung. Er bezieht sich auf einen Song von – nein, nicht Falco – Georg Danzer. “Ganz Wien träumt vom Kokain. Da gaunze Wiener Untergrund ist leider völlig aufn Hund”, heißt es in dem Song aus dem Jahr 1978. Das Lied darf als beispielhaft gelten, denn Subversivität war nach Ansicht der Kuratoren Michaela Lindinger, Walter Gröbchen und Thomas Mießgang ein maßgebliches Kennzeichen der nicht rein kommerziell orientierten Szene.

Die Verwendung von Dialekt, politische Botschaften und nicht zuletzt eine oft beachtliche Lautstärke – dies alles führte dazu, dass die heimische Popmusik sich anfangs mit Anfeindungen, Kritik und Widerständen herumschlagen musste. Schon allein die diversen Auftrittsorte hatten oft ein denkbar schlechtes Image. Diese Brennpunkte sind zentraler Bestandteil der Ausstellung, sie können dank Konzertmitschnitten virtuell besucht werden.

Wien Museum beleuchtet in Ausstellung Wiener Popmusik

Begonnen hat es noch relativ harmlos. Der “Strohkoffer” in der Kärntner Straße beherbergte Künstler und Literaten, wobei auch Musik – vor allem Jazz – bereits eine Rolle spielte. Der “Star Club Wien” lud bereits Beat-Bands ein, Besucher mussten trotzdem noch Krawatte tragen. Doch dann kam der Underground, also das “Voom Voom” in der Josefstadt, der “Camera Club” in der Neubaugasse, das “U4” oder das erste “Flex”, das mit Punk und Hardcore die Szene begeisterte und die Anrainer auf die Barrikaden brachte. Jüngere Szenetreffs wie das “rhiz” sind ebenfalls mit dabei.

Die künstlerische Innovation fand weniger in der Musik, sondern vor allem in der Sprache statt, wie Kurator Thomas Mießgang ausführte. Ab den 1970er Jahren wurde in der Popmusik erstmals Dialekt verwendet. Die Worried Men Skiffle Group spielte hier mit “Glaubst I bin bled” eine Vorreiterrolle. Austro-Popper wie Wolfgang Ambros folgten. Doch es gab auch immer wieder Gegenbewegungen zur Wortlastigkeit – etwa die weltweit beachtete Wiener Elektronikszene der 1990er Jahre.

Zahlreiche Künstler bei Schau zu bestaunen

In der abwechslungsreichen Schau werden naturgemäß viele Protagonisten der vergangenen Jahrzehnte erwähnt, also zum Beispiel Drahdiwaberl, Gustav, die Bambis, die Schmetterlinge, Chuzpe, Minisex, Kruder&Dorfmeister, Hansi Lang, Supermax, der Nino aus Wien, Wanda, Kreisky, Andre Heller, Voodoo Jürgens oder Novak’s Kapelle. Ein Weltstar wie Falco darf ebenfalls nicht fehlen.

Dass die aktuelle Supergroup Bilderbuch nicht in Wien, sondern in Oberösterreich gegründet wurde, ändert nichts daran, dass sie in der musealen Tour trotzdem eine wichtige Rolle spielen darf. In einer Ausstellung über Pop und Wien gehe es eben auch um die Rolle der Stadt als “Zentrifugalzentrum” der heimischen Szene, wurde heute betont. Die Künstler müssten dabei nicht notwendig aus Wien stammen.

Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst hat dem Wien-Museum sogar einen goldenen Anzug geliehen. Auch Marco Michael Wanda hat Kleidung gespendet – eine seiner eindeutig schon länger getragenen Lederjacken. Insgesamt sind mehr als 300 Objekte zu sehen, neben Bühnenoutfits werden auch Instrumente, Plattencover oder Plakate gezeigt. Mehr als 40 Hörstationen bieten außerdem Soundbeispiele.

(APA/Red)