Games, DVDs, Graphic Novels und vieles mehr auf der “Comic & Film Börse” in Meidling

Am Sonntag, den 29. Jänner 2017, findet in der Berufsschule Längenfeldgasse in Wien-Meidling die große “Comic & Film Börse” statt. Dank einer umfangreichen Auswahl kommen aber nicht nur Comic-Sammler garantiert auf ihre Kosten.