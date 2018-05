Gänserndorf: Unbekannte sprengten Hochstand mit Rohrbombe

Bislang unbekannte Täter begaben sich am 4. Mai 2018, gegen 17:45 Uhr, in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf), zu einem Hochstand und deponierten in diesem eine selbst gebastelte Rohrbombe. Nachdem die Bombe gezündet wurde, explodierte der Hochstand und wurde schwer beschädigt.

Polizei sucht nach Tätern

Der verursachte Schaden beläuft sich in der Höhe einer vierstelligen Eurosumme. Im Inneren des Hochstandes wurden Teile zur Rohrbombe vorgefunden. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Angern/March unter Tel.: 059133/ 3201 erbeten.