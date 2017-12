Am 27 Dezember überquerte eine 19-jährige Fußgängerin die Kreuzung am Atzgersdorfer Platz in Wien Liesing. Dabei wurde sie vom Pkw einer 59-jährige Frau erfasst, die nach links in die Brünner Straße einbiegen wollte. Laut Zeugen missachtete die Fußgängerin das Rotlicht für Fußgänger. Die 19-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.