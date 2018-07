Fußgänger stürzte in Wien-Mariahilf auf Fahrbahn: Arm von Lkw überrollt

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. - © APA (Sujet)

Glück im Unglück hatte ein Fußgänger am Freitagnachmittag in Wien: Er stürzte am Gumpendorfer Gürtel auf die Fahrbahn und sein Arm wurde von einem Lkw überrollt – der 47-Jährige wurde aber nur leicht verletzt.