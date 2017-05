Fußgänger nach Streit angefahren: Filmreife Szenen in Wien-Leopoldstadt

Kurz vor Mitternacht kam es am Mexikoplatz zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein Zeuge gab an, der 28-jährige Beschuldigte sei daraufhin in sein Auto gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit auf seinen Streitgegner zugefahren. Durch einen Sprung auf die Motorhaube verhinderte dieser einen Frontalaufprall. Als das Auto weiterfuhr, hielt er sich am Scheibenwischer fest. Kurz darauf kollidierte dieses jedoch mit zwei parkenden Fahrzeugen, wodurch der 22-Jährige von der Motorhaube auf den Boden geschleudert wurde. Dabei erlitt er Verletzungen am Ellbogen und an den Beinen. Der Mann wurde in ein Wiener Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Der Mann konnte das Spital am Sonntagvormittag wieder verlassen.

Der Tatverdächtige versuchte zu flüchten, konnte aber im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später angehalten und wegen des Verdachts eines Mordversuchs festgenommen werden. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen. Die beiden Männer dürften einander bereits vor dem Streit gekannt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren unklar.