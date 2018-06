Fußball-WM: UNIQA gestaltet Tower-Fassade in Wien um

UNIQA sieht die Fußball WM als Anlass zur Änderung der Fassade. - © UNIQA

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in Russland. Dieses Event ist für UNIQA Anlass genug, die Fassade des UNIQA Tower in Wien neu zu gestalten. An allen Spieltagen werden sich Fußbälle in verschiedenen Größen und Farben auf der Medienfassade bewegen.