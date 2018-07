Fußball-WM: Fans auf Wiener Ottakringer Straße applaudierten Vize-Weltmeister

Bei dem Fußball-WM-Finale konnte Frankreich die starke Konkurrenz Kroatien mit einem 4:2 besiegen und den Weltmeistertitel für sich holen. Trotzdem applaudierten die Kroatien-Fans auf der Wiener Ottakrtinger Straße dem Vize-Weltmeister.

Am Ende hat die Ottakringer Straße dem Fußball-Vize-Weltmeister applaudiert. Unzählige Fans, die am Sonntag die Lokale in der inoffiziellen kroatischen “Fanzone” stadtauswärts des Gürtels gestürmt hatten, waren nach dem 2:4 ihrer Lieblinge gegen Frankreich zwar enttäuscht, aber gefasst. Der Applaus für die Verlierer kam von Herzen.