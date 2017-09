Fußball-Match Österreich gegen Georgien: Staus rund um Happel Stadion erwartet

Rund um das Happel-Stadion muss mit Staus und Verzögerungen gerechnet werden. - © APA (Sujet)

Am Dienstag tritt das österreichische Fußball-Nationalteam im 8. Qualifikationsmatch gegen Georgien für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland im heimischen Ernst-Happel-Stadion in Wien an. Zum Spiel werden zehntausende Zuschauer erwartet. Das bedeutet Staus in der Bundeshauptstadt, warnt der ARBÖ.