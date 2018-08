Fußball-Hooligans in Wien: Raubzüge, Hitlergrüße und ein gebrochenes Schienbein

Die Ausschreitungen vor dem Rapid-Spiel gegen Slovan Bratislava wird die Wiener Polizei wohl länger beschäftigen. Slowakische "Fans" legten das U-Bahnnetz lahm, zeigten den Hitlergruß, und eine Polizistin brach sich sogar das Schienbein.

Bereits gegen 18.45 Uhr, kurz nachdem sich die Anhänger von Slovan Bratislava in Oberlaa versammelt hatten, um gemeinsam zum Allianz Stadion in Hütteldorf zu fahren, wurde ein Mann festgenommen. Steirer zufolge ging es um eine Verwaltungsübertretung wegen aggressiven Verhaltens.

Bis zu 600 slowakische Fußballfans kamen nie in der Heimstätte von Rapid an. Sie hatten in einem Zug der U4 in der Nähe der Station Schönbrunn eine Tür aufgerissen, unbestätigten Gerüchten zufolge auch die Notbremse gezogen. Augenzeugen berichteten, dass die Slowaken die einschreitende Polizei mit Sprechchören a la “Rassist – Faschist – Hooligan” bedachten. Mitten unter den Anhängern befand sich demnach ein Vorsänger der führenden Austria-Wien-Fangruppe “Fanatics”.