Fußball-Defensivspieler Madl kehrt von Fulham zurück zur Wiener Austria

Vonseiten der Austria wollte man den Transfer offiziell noch nicht bestätigen. Der Verein verwies auf einen Medizincheck am Mittwoch. Dass Madl bei den Violetten gerne gesehen ist, war aber schon lange bekannt. Der in der Frank-Stronach-Akademie in Hollabrunn ausgebildete Steirer stand seit zwei Jahren bei Fulham unter Vertrag. Madl absolvierte dort in dieser Saison aber noch keinen einzigen Liga-Einsatz.

Nach Madl-Wechsel zur Wiener Austria: Holzhauser verhandelt in der Türkei

Mit Madl verstärkt sich die Austria mit einem erfahrenen Mann für die Abwehr. Derzeit sind in der Innenverteidigung mit Abdul Kadiri Mohammed, Patrizio Stronati, Michael Blauensteiner und Alexandar Borkovic nur junge Akteure fit. Die Rückkehr von Heiko Westermann nach seiner Knieverletzung verzögert sich, der Deutsche ist für den Saisonauftakt am 4. Februar gegen Rapid kein Thema. Auch der Brasilianer Ruan benötigt nach seiner Verletzung noch Zeit.

Die Austria wollte Madl nur ablösefrei oder gegen eine geringe Summe aus London loseisen. Vor seinem Engagement bei Fulham kickte der unter Teamchef Marcel Koller einmal im ÖFB-Team spielende Steirer dreieinhalb Jahre bei Sturm Graz. Für die Austria-Profis absolvierte er aus dem Nachwuchs kommend bereits 31 Pflichtspiele.

Mit Madl wollen die Austrianer am Donnerstag ins Trainingslager auf Zypern aufbrechen. Dabeisein wird laut aktuellem Stand auch Raphael Holzhauser. Der Spielgestalter versäumte am Dienstag das Testspiel gegen den FAC, er befand sich mit Erlaubnis des Vereins zu Verhandlungen in der Türkei. Nicht der mit Holzhauser in Verbindung gebrachte Süper-Lig-Tabellenführer Basaksehirspor soll am Verhandlungstisch sitzen, sondern der Zehnte Malatyaspor. Dies berichtete das türkische Sport-Portal “Fanatik” online.

Holzhausers Vertrag läuft im Sommer aus, der 24-Jährige wäre dann ablösefrei zu haben. Sollte er die Austria noch im Winter verlassen, will der Verein Ersatz finden. Mit Alexander Grünwald ist eine weitere im Herbst verletzte Stammkraft derzeit ebenso noch nicht matchfit.

Wiener Austria bestätigte Transfer

Die Austria hat am Dienstagabend die Verpflichtung von Michael Madl bestätigt. Demnach wird der Transfer vorbehaltlich der medizinischen Tests am Mittwoch offiziell vollzogen, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Sportdirektor Franz Wohlfahrt meinte zum Wechsel: “Mit Michael Madl kommt ein Spieler zu uns, der einerseits die Austria bestens kennt und andererseits viel Erfahrung mitbringt. Das ist in Anbetracht unserer jungen Mannschaft ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus ist auch unsere Verletzungsserie noch nicht zur Gänze ausgestanden.”

Auch Trainer Thorsten Fink freute sich über das Engagement des Innenverteidigers. “Michael Madl hat viel Qualität, bringt Erfahrung mit und ist topfit, weil er auch über den Winter durchwegs voll im Training stand. Er hat das Herz am rechten Fleck und ist ein Austrianer. Ich bin überzeugt davon, dass er auf den Punkt genau da sein wird.”

Madl selbst fühlt sich nach eigenen Angaben “super happy, dass ich wieder zurück bei meinem Verein bin. Franz Wohlfahrt und Thorsten Fink haben sich wirklich sehr um mich bemüht. Ich glaube, dass die Austria schon seit vielen Jahren auf einem sehr guten Weg ist, hier entsteht eine gute Zukunft. Wir haben einiges vor”, meinte der 29-Jährige.

(APA/Red)