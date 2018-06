Funkturm in Wien wird zur Luxuswohnanlage

Das ehemalige k.u k. Telegrafenamt am Börseplatz in Wien, wird bis 2019 zu einer Wohnanlage umgebaut. - © APA/Roland Schlager

Im ersten Wiener Gemeindebezirk steht eine neue Veränderung an. Der Funkturm, Wiens ehemaliges k.k. Post- und Telegrafenamt am Börseplatz, wird in den nächsten Monaten zu Luxuswohnungen umgebaut. Der Turm am Dach des Gebäudes wurde bereits, in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, umgeschnitten und abgebaut.