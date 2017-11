Für Weihnachtsmuffel: Weihnachtsfreie Zone in der Lounge im ARCOTEL Wien Donauzentrum

Der Livingroom ist die Lounge im ARCOTEL Donauzentrum.Auf den Sofas, am Community Table oder auf Barhockern am Tresen kann man sich von den Weihnachtseinkäufen zu erholen. “Shoppen im Donau Zentrum, Weihnachtspause im Livingroom, das empfehle ich für die nächsten Samstage”, sagt Jenny Krumme, Hotelmanagerin und Chefin des Livingroom.Die Lounge ist direkt im Shopping-Center Donau Zentrum gelegen.

Die Weihnachtsfreie Lounge im ARCOTEL

Die Lounge “Livingroom” liegt im 2. Stock des ARCOTEL Donauzentrum, Eingang ist an der Wagramer Straße 83-85. Der Livingroom ist täglich ab 16.30 Uhr geöffnet, an Advent-Samstagen ab 12.00 Uhr. Die Happy Hours an den Advent-Samstagen sind 12.00 – 14.00 Uhr, 16.00 – 18.00 Uhr und 21.00 – 23.00 Uhr. Während der Happy Hour gibt es alle Getränke auf der Karte für 1 + 1 gratis.