Für glatte Beine unterwegs

Nicht nur zu Hause legen Frauen Wert auf glatte Haut, für viele ist der passende Rasierer das wichtigste Beauty-Must-Have für den kommenden Urlaub – egal ob am Strand, in der Stadt oder den Bergen. Genau dafür gibt es den Venus Embrace Snap. Im kompakten Etui lässt er sich überallhin mitnehmen und hat Platz in jeder Handtasche. Die luftdurchlässige Schutzhülle sorgt außerdem für eine hygienische Aufbewahrung des Rasierers nach der Rasur, vermeidet mögliche Verletzungen, die beim Griff in die Tasche entstehen können, und sorgt dafür, dass die Klingen länger scharf bleiben. Die eng aneinander liegenden fünf Klingen des Venus Embrace Snap garantieren eine schonende Rasur und entfernen jedes noch so feine Härchen. Für sanftes Gleiten über die Körperkonturen sorgt das wasseraktive schützende Feuchtigkeitsband.

