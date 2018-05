Für den Umweltschutz: Keine Plastik-Strohhalme in Wiener Lokalen

Plastik-Strohhalme gehören der Vergangenheit an. - © APA (Sujet)

In einigen Wiener Lokalen wird ab sofort auf Plastik-Strohhalme verzichtet. Wer in den Betrieben von Szene-Gastronom Martin Ho kühle Drinks weiterhin mit Trinkhalm schlürfen will, bekommt auf Nachfrage Strohhalme aus recyceltem Papier.