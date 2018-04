Für den guten Zweck: Kinderflohmarkt 2018 im Wiener Prater

Am 15. April und am 16. September findet heuer der Kinderflohmarkt in der Zufahrtsstraße Richtung Wurstelplatz im Wiener Prater statt. Von 8 bis 13 Uhr bieten Nachwuchshändler Stofftiere, Bücher und Spielzeug für den guten Zweck an. Unter dem Motto “Von Kindern für Kinder” werden die Standmieten (10 Euro/Stand) an das Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet und kommen Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern zugute.

Für den Kinderflohmarkt am 15. April sind bereits alle Stände vergeben.

