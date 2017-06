Fünf Polizisten von verschiedenen Randalierern verletzt

In Wien wurden am Dienstag in drei Bezirken fünf Polizisten während verschiedener Amtshandlungen von aggressiven Personen verletzt. In der Leopoldstadt leistete ein 27-Jähriger, gegen 18:30 Uhr, bei einer Personenkontrolle im Bereich der Lassallestraße Widerstand. Er verhielt sich laut Polizei äußerst aggressiv und wurde wegen Verwaltungsübertretungen angezeigt.

In weitere Folge versuchte er, einen Polizisten durch einen Ellbogenstoß zu verletzten und sich der Amtshandlung zu entziehen. Im Zuge der Festnahme wurde ein Beamter verletzt.

Drei Polizisten von aggressivem 23-Jährigen in Meidling verletzt

In Meidling eskalierte gegen 20:45 Uhr ein Streit im Bereich des Schedifkaplatzes, weshalb die Polizei verständigt wurde. Ein 23-Jähriger versuchte, auf die einschreitenden Beamten einzuschlagen und konnte erst durch den Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Bei diesem Einsatz wurden insgesamt drei Polizisten verletzt.

In Mariahilf befand sich ein Polizist gerade auf dem Weg in die Arbeiit, als er auf einen randalierenden Mann aufmerksam wurde, der mit Gegenständen um sich schmiss. Der Beamte stellte sich in den Dienst und hielt den 52-Jährigen an. Dieser setzte sich allerdings heftig zur Wehr, wobei der Polizist verletzt wurde.

