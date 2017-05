Fünf Polizisten bei Streitschlichtungen verletzt

Fünf Polizisten wurden bei Amtshandlungen in Wien verletzt. - © APA (Symbolbild)

Am Sonntag beziehungsweise in der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einer Rauferei und zwei Streitigkeiten an verschiedenen Orten in Wien gerufen. Bei den Einsätzen wurden insgesamt fünf Beamte verletzt.