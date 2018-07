Fünf Dealer aus Wien, NÖ & Steiermark schmuggelten 80 Kilo "Gras"

In den vergangenen zwei Jahren haben fünf Dealer aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark rund 80 Kilogramm Marihuana nach Österreich geschmuggelt und verkauft.

Die beiden Steirer im Alter von 23 und 24 Jahren lagerten die Drogen in einem Haus im Bezirk Graz-Umgebung und lieferten sie an Sub-Dealer in Leibnitz und Graz.