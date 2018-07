Führerschein-Quiz: Würden Sie die Prüfung noch einmal schaffen?

Nach den jüngsten Querelen um die Abschaffung der Führerscheinprüfung auf Türkisch stellt sich die Frage: Würden Sie die Prüfung auf Deutsch noch einmal bestehen?

In Österreich lässt sich die theoretische Führerscheinprüfung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Kroatisch, Slowenisch oder Türkisch sowie in Gebärdensprache ablegen. Ab 2019 soll die Prüfung auf Türkisch nicht mehr angeboten werden. Kroatisch und Slowenisch werden – weil Amtssprachen – beibehalten, in der Amtssprache Ungarisch kann man jedoch weiterhin keine Prüfungen ablegen.