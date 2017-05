Nach Angaben der Polizei Niederösterreich war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Baden auf der L 2134 nach einer lang gezogenen Rechtskurve mit einem 56-Jährigen aus dem Bezirk Tulln kollidiert. Beide Motorräder wurden nach dem Anprall in angrenzende Felder geschleudert, eines fing Feuer. Die Männer schwebten der Aussendung zufolge in Lebensgefahr. Sie wurden mit Notarzthubschraubern in Spitäler nach Krems und Wien geflogen.

(apa/red)