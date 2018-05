Friday Nightskating in Wien feiert heuer 20. Jubiläum

Das Friday Nightskating startet am Freitag zum 20. Mal. - © Karo Pernegger

Am Freitag, 25. Mai, startet die “Friday Nightskating”-Saison um 21 Uhr am Wiener Heldenplatz. Es ist bereits das 20. Jahr, in dem mit Inlineskates, Rollern oder Fahrrädern durch Wien gefahren wird.