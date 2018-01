Freude über den Schnee: Schönbrunner Pandas spielten in weißer Pracht

Die Freude über den Schnee ist den Schönbrunner Pandas deutlich anzusehen - © Daniel Zupanc

Nicht nur viele Kinder, sondern auch die Panda-Zwillinge im Tiergarten Schönbrun haben sich über den Schnee am Sonntag in Wien besonders gefreut. Verspielt, wie die Kleinen noch sind, tollten sie darin ausgelassen herum und steckten auch ihre Mutter mit der großen Euphorie um die weiße Pracht an.