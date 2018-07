Freude am Spiel: Gene Simmons verzückte 50.000 Fans im Wiener Gasometer

Obwohl es Gene Simmons mit Kiss gewöhnt ist vor riesigem Publikum zu spielen, machte es ihm am Montagabend sichtlich Spaß im Wiener Gasometer vor einem 50.000-Publikum zu spielen und verzückte damit auch gleich seine Fans.

Noch am 14. Juli stand er in Spanien mit Kiss “vor 50.000 Leuten auf der Bühne, heute werden wir aber mehr Spaß haben”, verlautete der 68-jährige umtriebige Bassist, Songwriter, Reality-TV-Stars und Unternehmer gut gelaunt. “Die Gene Simmons Band kann spielen, was sie will. Kiss dagegen sind gezwungen, alle Hits zu bringen, weil sich das die Leute erwarten”, erklärte Simmons im APA-Interview bereits im April.

Im Gegensatz zu Kiss nimmt die Gene Simmons Band Songs wie den Opener “Deuce” oder “Parasite” mit drei versierten Gitarristen in Angriff. Zusammen mit Simmons’ durchwegs übersteuertem Bass ergibt das einen sehr herzeigbaren Rocksound ohne Experimente. Auf ein paar kleinere Abenteuer ließ man sich trotzdem ein: So griff Simmons bei einer Improvisation kurz zur Gitarre, mit Little Richards’ “Long Tall Sally” huldigte man den Ursprüngen des Rock ‘n’ Roll.

Wenn sich der einstige Dauergast in der Playboy-Villa in “Charisma” voll der Selbstironie fragt, warum er eine derartige Wirkung auf sein Umfeld ausübt, hat das in jedem Fall viel Unterhaltungswert. Das gilt auch für jene Songs, für die sich Simmons Backgroundsängerinnen und -sänger aus dem Publikum auf die Bühne holte. So etwa auch beim Kiss-Klassiker “Rock and Roll All Nite”, der die Party stilecht beschloss. Am Ende konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es offenbar tatsächlich Freude am Spiel ist, die der viele Millionen Dollar schweren Rock-Legende die Motivation zu der deutlich kleiner dimensionierten Solo-Tournee gleich im Anschluss an eine Kiss-Konzertreise gibt.