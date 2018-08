Frequency: Bereits mehr als 2.000 Festivalbesucher vom Roten Kreuz behandelt

Es sei “toll”, dass trotz der Hitze und der Vielzahl an Versorgungen alles kontrolliert und in angenehmer Atmosphäre ablaufe, meinte Christoph Riedl-Daser, Leiter der Sanitätshilfsstelle am Hauptstützpunkt des Roten Kreuzes auf dem Gelände: “Die Sanitäter wissen, was sie tun, und jeder Handgriff sitzt.”

Keine besonderen Vorkommnisse gab es am dritten Festivaltag aus polizeilicher Sicht. Es erfolgte eine weitere Festnahme nach einem Einschleichdiebstahl in ein Zelt, wobei sich der Verdächtige heftig gegen den Security-Dienst zur Wehr gesetzt hatte.

(APA/Red)