French Open LIVE: Thiem trifft im Halbfinale auf Cecchinato

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem trifft bei den French Open am Freitag um 13.00 Uhr auf seinen Halbfinal-Gegner Marco Cecchinato. Der zweite Finalist wird nicht vor 15.30 Uhr zwischen Rafael Nadal (ESP-1) und Juan Martin Del Potro (ARG-5) ermittelt.

Ebenfalls im Halbfinal-Einsatz ist Oliver Marach an der Seite des Kroaten Mate Pavic. Nicht vor 12.30 Uhr im zweiten Match nach 11.00 Uhr spielt das als Nummer zwei gesetzte Duo gegen Feliciano und Marc Lopez (ESP-12). Für den Steirer und Pavic geht es um den dritten Finaleinzug nach Wimbledon 2017 (Finale) und Melbourne 2018 (Titel).

French Open: Thiem gegen Cecchinato live im TV

Es ist sein dritter Einzug ins Halbfinale der French Open – und erstmals ist Dominic Thiem in diesem Favorit, denn Gegner Marco Cecchinato aus Italien hat vor Paris 2018 noch kein einziges Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. ORF eins überträgt am Freitag, dem 8. Juni, ab 12.50 Uhr live. Das zweite Halbfinale steht dann im Anschluss auf dem Programm von ORF SPORT +. Das Halbfinal-Spiel der French Open zwischen Dominic Thiem und Marco Cecchinato wird ebenfalls von Sky auf dem Sender Sport UHD und Eurosport live übertragen. Eurosport bietet dazu auch einen Live-Stream an.

Wer das Match im Live-Stream sehen will, sollte sich am besten ein Sky Ticket organisieren oder

(APA/Red)