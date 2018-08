Freier Eintritt beim 6. BuchQuartier im Wiener MQ

Anfang Dezember wird im Wiener Museumsquartier wieder zum BuchQuartier geladen. Bei freiem Eintritt präsentieren über 90 Verlage ihr Angebot.

Am 8. und 9. Dezember findet zum sechsten Mal das BuchQuartier, die Buchmesse der kleinen und unabhängigen Verlage, in Wien statt. Für ein ganzes Wochenende entsteht so auf über 1.000 Quadratmetern im Wiener Museumsquartier ein ungezwungener Rahmen für lese- und wortaffine Begegnungen.