Die Initiative "One Billion Rising Austria" demonstriert heute in Wien. ©One Billion Rising

Frauenbewegung "One Billion Rising" protestiert Samstagabend in Wien

Ab 18 Uhr protestiert heute die Fraueninitiative "One Billion Rising Austria" gegen gestrichene Förderungen in der Frauenpolitik. Die Aktion soll am Wiener Ballhausplatz über die Bühne gehen

Das “Stand In” startet um 18 Uhr auf dem Ballhausplatz und soll Solidarität mit den gestrichenen oder gekürzten Mitteln für feministische Initiativen zeigen, hieß es in der Einladung.

Kürzungen bei “OBRA” “OBRA” ist eine künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen und versteht sich als Brücke zwischen Kunst, Aktivismus und Politik. Die Förderung vom Frauenministerium wurde laut Unterlage für dieses Jahr komplett gestrichen und auch der Antrag auf Unterstützung beim Kulturressort sei abgelehnt worden. “Handlungsbedarf besteht jetzt mehr denn je”, wurde betont und für Samstagabend zur Teilnahme an der Aktion am Ballhausplatz in Wien aufgerufen.