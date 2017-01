Frauenberger hat Respekt vor neuer Funktion als Gesundheitsstadträtin

Gesprochen hat sie etwa bereits mit den Grünen, nämlich zum Thema Mindestsicherung. In Sachen KAV will sie umgehend mit Mitarbeitern und der Gewerkschaft reden.Wien. Die Nachfolgerin von Sonja Wehsely, die zuletzt das Bildungs- und Integrationsressort führte, amtiert erst wenige Tage. Dass kein großer Paradigmenwechsel ins Haus steht, hat sich auch beim ersten Termin mit Medienvertretern bestätigt. In Wien würden die Schwächsten in der Gesellschaft unterstützt, betonte sie. An der bisherigen Linie etwa in Sachen Mindestsicherung rüttelt sie nicht. Einschnitte oder gar die zuletzt angedachte Wartefrist für Zuzügler aus den Bundesländern werde es nicht geben, stellte Frauenberger klar.

Erste Gespräche mit Koalitionspartner