Am 23. November um 8:30 klickten für eine 25-jährige Betrügerin am Wiener Hauptbahnof die Handschellen. Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien nahmen die Tatverdächtige an ihrem Arbeitsplatz – einem Imbissstand am Hauptbahnhof – fest. Die Frau wurde mittels europäischen Haftbefehls gesucht, weil sie im Jahr 2016 in Polen insgesamt drei Betrügereien begangen und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht haben soll.