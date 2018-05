Frau tot in Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden: Ehemann geständig

Der Ehemann gestand laut Polizei die Tat. - © APA/Hans Punz

Am Donnerstag wurde eine 43-Jährige mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen in einer Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden. Der Ehemann zeigte sich laut Polizei geständig, er habe die Tat aus Eifersucht begangen.